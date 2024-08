Koszmarny upadek, znów mają kłopoty. Kibice piszą o fatum

Kibice z Gorzowa kilka dni temu pisali w żartach, że skoro mamy prawie wrzesień, jest faza play-off, to aż dziwne że Stal jedzie w pełnym składzie. No i wykrakali. W lidze szwedzkiej fatalny upadek miał Oskar Fajfer, może nie lider czy gwiazda, ale na pewno ważna postać zespołu, która obecnie jest nie do zastąpienia. W środę oficjalnie okazało się, że Fajfer nie pojedzie w najbliższym meczu. To kolejny taki przypadek w ostatnich latach.

