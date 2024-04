Koszmarny upadek podczas mistrzostw kraju. Natychmiastowo przerwano zawody

Indywidualne mistrzostwa Włoch nie słyną i nigdy nie słynęły z wysokiego poziomu sportowego . W przeciwieństwie do najpopularniejszych sportów, żużel uprawia tam niewielu zawodników. Wszyscy ścigają się tam tak naprawdę amatorsko. Organizatorzy z tego powodu organizują więc zmagania w formule otwartej i pozwalają żużlowcom z innych krajów na wzięcie udziału w zawodach. W ten oto sposób na liście startowej znalazł się między innymi Polak, Kacper Szopa. Nasz rodak na zachodzie Europy radzi sobie całkiem dobrze. W pierwszej rundzie co prawda nie wystartował, ale w drugiej zaliczył chociażby jedno biegowe zwycięstwo. Trzeci turniej rozpoczął się dla nastolatka obiecująco, bo po trzech wyścigach miał na koncie sześć punktów.

Niestety Kacprowi Szopie nie było później dane powiększyć swojego dorobku i powalczyć o jedno z czołowych miejsc, ponieważ niedzielne zawody zakończyły się w fatalny sposób. Przebiegały one sprawnie, ale tylko do piętnastego biegu. W nim wydarzyła się potworna kraksa z udziałem Omara Vezzaro oraz Kevina Cocco. Obaj znajdowali się na końcu stawki i wyraźnie odstawali poziomem od lepiej radzących sobie pozostałych rywali, którzy także ustawili się z nimi pod taśmą. Niestety wspomniani żużlowcy nawet nie dojechali do mety.