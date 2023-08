Koszmarne kontuzje i stracone miliony. Jego los nie oszczędza

Anders Thomsen, jeden z najlepszych żużlowców w Danii, okazuje się być niebywałym pechowcem. Kontuzje ciężko go doświadczają w ostatnim czasie. Normalny człowiek po takich urazach najpewniej zmagałby się z defektami w ciele do końca życia. On z kolei nie daje się losowi złamać, a po ostatnim wypadku znów zapowiada powrót. W polskiej lidze ma status gwiazdy i może liczyć na rekordowo wysoki kontrakt.