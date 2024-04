Koszmarna kraksa w polskiej lidze. Młody zawodnik trafił do szpitala

Rybnicko-rzeszowski pojedynek zapowiadał się bardzo ciekawie. Co prawda gospodarze byli jego zdecydowanymi faworytami, ale goście zawitali do województwa śląskiego między innymi z Nickim Pedersenem w składzie. Dla miejscowych kibiców była to nie lada gratka, ponieważ na zapleczu PGE Ekstraligi dawno nie jeździło takie znane nazwisko. Duńczyk jest w końcu trzykrotnym mistrzem świata i jeszcze rok temu miewał przebłyski w najwyższej klasie rozgrywkowej. Reklama

Na trybunach pojawiła się też całkiem spora grupa kibiców, co przy meczu rozgrywanym w środku tygodnia wcale nie było oczywiste. To zasługa świetnej postawy "Rekinów" na początku sezonu. Innpro ROW nie przegrał jak na razie ani jednego spotkania i pokazuje, że w tym roku jest jednym z głównych kandydatów do wywalczenia przepustki do elity. Wybornie dla żużlowców w kaskach czerwonych i niebieskich rozpoczęło się również wtorkowe starcie. Po podwójnym triumfie pary Rohan Tungate - Jakub Jamróg przyszły jednak chwile grozy.

To wyglądało fatalnie. Kacper Tkocz w szpitalu

W drugiej odsłonie dnia kibice byli świadkami jednego z najgorszych tegorocznych upadków. Ostra walka Bartosza Curzytka z Kacprem Tkoczem zakończyła się potworną kraksą obu tych żużlowców. Ucierpiał zwłaszcza Tkocz, który z całym impetem uderzył w bandę na prostej. Do młodzieżowca błyskawicznie wyjechała karetka, bo ten mógł nawet na chwilę stracić przytomność. Ratownicy medyczni szybko przetransportowali sportowca do karetki i następnie udali się z nim do specjalnego pomieszczenia, by jeszcze na stadionie wykonać niezbędne badania. Reklama

Wstępna diagnoza niestety nie jest najlepsza i mówi o złamanym przynajmniej jednym żebrze. Szczegółowe informacje Kacper Tkocz pozna w pobliskim szpitalu. W trakcie transmisji na antenie Canal+ Sport 5 powiało jednak optymizmem. Będąca w parku maszyn Natalia Pietrucha poinformowała, że zawodnika czeka pauza, lecz prawdopodobnie niedługa. To cud, bo zdarzenie wyglądało naprawdę dramatycznie.

Janusz Kołodziej w loży VIP. Przyprowadził go Krzysztof Mrozek

Kacper Tkocz pewnie na telefonie włączył sobie końcówkę spotkania. Jeśli to zrobił, może być dumny ze swoich kolegów. Ci doskonale wywiązali się z roli faworyta i pewnie pokonali Texom Stal Rzeszów 49:40. Co ciekawe, z bliska popisy obu drużyn śledził Janusz Kołodziej. Gwiazdor PGE Ekstraligi w asyście prezesa ROW-u, Krzysztofa Mrozka, pojawił się na specjalnej loży VIP. Kibice na trybunach żartowali, że włodarz rybniczan sprowadził właśnie nowego zawodnika do drużyny na przyszły sezon.

Innpro ROW Rybnik: 49

9. Rohan Tungate 7+1 (3,1,2*,1,0)

10. Brady Kurtz 14 (3,3,3,3,2)

11. Jakub Jamróg 9+3 (2*,1*,2,3,1*)

12. Norick Bloedorn 8+1 (1,2,1*,3,1)

13. Grzegorz Walasek 6 (2,3,1,0)

14. Maksym Borowiak 1 (-,1,0,0)

15. Kacper Tkocz - (u,-,-)

16. Paweł Trześniewski 4 (3,1)



Texom Stal Rzeszów: 40

1. Marcin Nowak 10+1 (1,2,2*,d,2,3)

2. Krystian Pieszczek 7+1 (3,1*,1,2,0)

3. Jacob Thorssell 7+1 (0,3,3,0,1*)

4. Jesper Knudsen 2 (2,0,-,-,-)

5. Nicki Pedersen 12+1 (w,2,3,2,2*,3)

6. Bartosz Curzytek 0 (w,0,-)

7. Jakub Poczta 2 (2,0,0)

8. Wiktor Rafalski 0 (0) Reklama

Reklama Alexander Zverev - Francisco Cerundolo. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Orzeł Łódź wciąż bez meczowego zwycięstwa

O identycznej godzinie co w Rybniku wystartował mecz w Łodzi. Tam doszło do niemałej niespodzianki, ponieważ H.Skrzydlewska Orzeł uległ #OrzechowaOsada PSŻ-owi Poznań 41:48 i skomplikował sobie sytuację w walce o utrzymanie w Metalkas 2. Ekstralidze. W klubie Witolda Skrzydlewskiego nie dzieje się ostatnio najlepiej. Żużlowcy muszą czym prędzej wziąć się w garść.

H.Skrzydlewska Orzeł Łódź: 41

9. Luke Becker 11 (3,2,3,3,0)

10. Daniel Kaczmarek 3 (3,w,-,-)

11. Oskar Polis 8 (0,2,3,2,1)

12. Benjamin Basso 4+2 (0,1*,2*,1,0)

13. Oliver Berntzon 12+1 (1,3,3,2*,1,2)

14. Aleksander Grygolec 0 (d,-,-)

15. Mateusz Bartkowiak 3+2 (w,0,2*,1*,0)

16. Seweryn Orgacki 0 (0)



#OrzechowaOsada PSŻ Poznań: 48

1. Matias Nielsen 4 (2,1,1,0)

2. Szymon Szlauderbach 8+1 (2*,0,0,3,3)

3. Ryan Douglas 11+2 (1*,3,2,2*,3)

4. Mateusz Dul 7+2 (2,0,1*,2,2*)

5. Aleksandr Łoktajew 11 (3,3,1,3,1)

6. Kacper Grzelak 4+1 (3,1*,0)

7. Kacper Teska 3 (2,1,0)

8. Lech Chlebowski - nie startował

Kacper Tkocz / Michał Gołda / Flipper Jarosław Pabijan

Kacper Tkocz / Michał Gołda / Flipper Jarosław Pabijan