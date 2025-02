Koszmarna kontuzja gwiazdy. Klub informuje i wyjaśnia

Prezes Motoru w szczerych słowach o kontuzji Przyjemskiego

- Przed sezonem 2024 Wiktor Przyjemski doznał kontuzji na motocrossie. Mógłbym to gdzieś wywlekać, obcinać mu kasę na przygotowanie do sezonu, ale zamiast tego ściągnąłem go do Lublina, gdzie został zoperowany - opowiada prezes Kępa, a my dodajmy, że chodzi o zerwane więzadło w kolanie. Standardowo po operacji rekonstrukcji powrót do zdrowia trwa od 6 nawet do 12 miesięcy.