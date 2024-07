Koszmar Zmarzlika. Była potężna awaria, nikt tego nie wiedział

Cieślak widział Zmarzlika i łapał się za głowę

W Speedway of Nations było jeszcze gorzej. W półfinale Zmarzlik zaliczył upadek, a w finale wygrał tylko jeden bieg. Za to aż dwa razy przyjechał trzeci, raz ostatni, no i do tego dołożył taśmę. To był występ jak z najgorszych sennych koszmarów. - Szybkości nie miał, pomysłu na pierwszy łuk też. Może ten upadek w półfinale mu zaszkodził. Nie wiem, bo dziwne rzeczy robił. W taśmę wjechał, co mu się rzadko zdarza - mówił nam wyraźnie zaskoczony taką jazdą Zmarzlika były trener kadry Marek Cieślak.