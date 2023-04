Koszmar zawodnika. Mogło dojść do tragedii

Podpisanie kontraktu z Enea Falubazem było dla Wiktora Trofimowa nowym otwarciem. Ukrainiec z polskim paszportem miał kilka tygodni na udowodnienie swojej wartości. Faworyt do awansu sprowadził go w trybie awaryjnym po kontuzji Luke'a Beckera. Były żużlowy menedżer - Jacek Frątczak w rozmowie z Interią odradzał klubowi taki ruch . Dla samego zawodnika było to jeszcze bardziej ryzykowne posunięcie .

W Rybniku mogło dojść do tragedii

Stracił przytomność i... chciał kontynuować zawody

Początkowo żużlowiec stracił przytomność. Trwało to kilka minut. Po odzyskaniu przytomności chciał... kontynuować swój występ w spotkaniu. Na to jednak nie zgodził się lekarz, co oczywiście jest czymś słusznym i zupełnie rozsądnym. Adrenalina i ambicja to jedno, ale w takim stanie nie można wsiadać na motocykl. Medyk zachował się odpowiednio.



Ukrainiec z polskim paszportem zamiast na tor, to udał się na badania. Wykazały one złamanie kości w prawej ręce. Możliwy jest scenariusz, że Luke Becker wróci do ścigania wcześniej (pęknięcie kości strzałkowej w okolicach kostki). Trofimow ma 24 lata, więc po wyleczeniu kontuzji nie będzie mógł być wystawiany pod numerami 8/16. O miejsce w składzie będzie mu ciężko. Podpisał kontrakt, a nie przejechał nawet pełnego jednego okrążenia.



Osłabiony brakiem Trofimowa Falubaz pokonał ROW 52:38.