Na stronie Mega Łady Togliatti znaleźliśmy informację o tym, że do upadku miało dojść pod koniec maja. Potwierdzenie tej nowiny znaleźliśmy na stronie speedway-press.ru. Po zaliczeniu "literki" w ostatnim starcie w meczu Mega Łady Togliatti z Wostokiem Władywostok, rozgrywanym 26 maja 2022 roku, Zubkow nie znajdował się już w składzie swojej drużyny na kolejne mecze. Potwierdzenie znajdujemy też w wywiadzie z 9 czerwca, w którym trener Mega Łady, Oleg Kurguskin, narzeka na to, że formacja juniorska jego drużyny jest obecnie osłabiona przez kontuzję Zubkowa.

Nie wiadomo, dlaczego Zubkow zdecydował się na wrzucenie nagrania ze swojego upadku ponad miesiąc po nim. Poinformował jednak swoich fanów, że z jego zdrowiem jest lepiej. - Wracam do normalnego życia, za jakiś czas rozpocznę rehabilitację. Dzięki wszystkim za wsparcie - napisał młodzieżowiec Mega Łady Togliatti. Do optymistycznego komunikatu dołączył też nagranie z upadku. Ostrzegamy, że nagranie jest bardzo drastyczne.

Były zawodnik Polonii Bydgoszcz brał udział w wypadku

Jak widać na filmie, o tylne motocykla Zubkowa zahaczył jego kolega z drużyny. Zgodnie z tym, co można wywnioskować z relacji z tego meczu na stronie speedway-press.ru, tym zawodnikiem był znany w Polsce Jewgienij Sajdulin, który w zeszłym roku reprezentował barwy Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Kontakt pomiędzy zawodnikami doprowadził do tego, że Zubkow pomknął prosto w drewnianą bandę. Uderzając w nią, wyłamał jej górną część i z dużą prędkością wypadł z toru za bandę. Tam jeszcze przeleciał bezwiednie kilka metrów aż zatrzymał się w pasie bezpieczeństwa. Wyglądało to tak, jakby zawodnik stracił przytomność.