Janowski powalczy o... medal?!

Złoty medal Bartosza Zmarzlika (o którym więcej piszemy TUTAJ) to niejedyny powód do radości polskich kibiców. Trzecie miejsce w zawodach w szwedzkiej Malili zdobył Maciej Janowski. Dla wychowanka wrocławskiej Sparty dzisiejszy wynik to dodatkowy tlen w walce o utrzymanie, a może nawet i medal. Polak zajmuje co prawda siódme miejsce, które nie jest premiowane nawet pozostaniem w cyklu na kolejny rok, jednak do trzeciego w klasyfikacji Patryka Dudka traci zaledwie siedem punktów.