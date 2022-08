Tydzień temu torunianie byli o włos od kompromitacji i to trzeba powiedzieć wprost. Stal w zasadzie nie miała kim jechać, na mecz wystawiła de facto 2,5 zawodnika, a przegrała ledwie 44:46. Ten wynik powodował, że w rewanżu Stal miała wszystko w swoich rękach, tym bardziej że mieli wrócić Vaculik i Paluch.

Bardzo prawdopodobne było także to, że to właśnie z tego duetu będzie lucky loser, czyli zespół który przegra ćwierćfinałowy dwumecz, ale i tak pojedzie dalej. Na korzyść pary Apator - Stal grały także wyniki pozostałych spotkań. Włókniarz wygrał we Wrocławiu, a Unia przegrała u siebie z Motorem.