Kosmiczny kontrakt gwiazdy. Polski klub położył na stole 5 milionów

Madsen dogonił Zmarzlika, miliony na koncie

Z naszych informacji wynika, że umowa Madsena składa się z kwoty za podpis (1,8 miliona złotych), premii za punkt (15 tysięcy) i dodatkowej umowy sponsorskiej na Grand Prix (400 tysięcy). Przy 200 punktach Madsen zarobi 5,2 miliona złotych. To więcej niż ma Bartosz Zmarzlik w Orlen Oil Motorze Lublin.

Zmarzlik w Motorze oficjalnie ma milion za podpis i 10 tysięcy za punkt. Przynajmniej taka umowa jest w sejfie spółki Ekstraliga. Do tego oczywiście dochodzą sponsorskie dodatki, a cały kontrakt 4-krotnego mistrza świata szacowany jest na 5 do 6 milionów złotych . Jakby jednak nie spojrzeć Zmarzlik czuje oddech Madsena na plecach.

AP / © 2024 Associated Press

Zverev pokonuje Mullera w trzech setach na US Open

Zverev pokonuje Mullera w trzech setach na US Open / AP / © 2024 Associated Press

Już nawet w pierwszej lidze będą zarabiać 3 miliony rocznie

Wysoki kontrakt Madsena w Falubazie wynika m.in. z tego, że Włókniarz do samego końca walczył o zatrzymanie swojego lidera. Dotąd zarabiał on rocznie 3,5 miliona złotych, ale teraz w Częstochowie zebrali blisko 5 milionów, licząc na przedłużenie umowy o 2 lata. Wtedy było już jednak za późno, bo Madsen już podpisał jakieś porozumienie w Falubazie. Włókniarz natomiast przerzucił więc wszystko, co miał na Doyle’a i jakoś przeżył rozstanie z Duńczykiem.