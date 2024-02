Kontynuują ambitny projekt. To będzie wizytówka miasta

Memoriał Edwarda Jancarza ma specjalne miejsce w sercach gorzowskich kibiców . Na trybunach zawsze pojawiało się mnóstwo osób, nawet jeśli obsada, lekko mówiąc, nie porywała. W większości edycji jeździli jednak znani zawodnicy, z Tonym Rickardssonem czy Jasonem Crumpem na czele. To właśnie Australijczyk w latach 2005-2008 napisał piękną historię, zwyciężając aż trzy turnieje z rzędu (w 2006 impreza się nie odbyła - dop.red.). Fani ebut.pl Stali do dziś mile go wspominają, dlatego ucieszą ich wieści jakimi niedawno pochwalił się Ireneusz Maciej Zmora.

- Wracają tablice z odciskiem dłoni zwycięzców Memoriału Edwarda Jacarza. Uznałem, że skoro wraca memoriał, to jest to dobry moment do tego, żeby wrócić do upamiętniania zwycięzców tej imprezy. Spośród dotychczasowych zwycięzców najwięcej razy na najwyższym stopniu podium stawał Jason Crump. Uznałem, że to jest najwłaściwszy zawodnik, aby go uhonorować. Pomysłem podzieliłem się z prezesem Stali Waldemarem Sadowskim, który przyznał, że warto wrócić do tej tradycji oraz zadeklarował współpracę - przekazał były znakomity działacz w rozmowie z gorzowskie.pl.