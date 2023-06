Kontuzje ustawią ligę? Trzy drużyny na L-4

W Landshut po ostatnim meczu mamy trzech żużlowców z urazami . Najbardziej bolesny jest z pewnością ten Kaia Huckenbecka, jednego z czołowych elementów drużyny. Groźnie upadł też Norick Bloedorn, junior który dostarcza Devils bardzo wielu punktów. To nie był jednak koniec, bo pech dotknął również Mariusa Hillebranda, o którym mało się mówi, a który jest cichym bohaterem kilku meczów. Potrafił na przykład dwa razy w ciągu 20 minut pokonać Davida Bellego.

Ten też Bellego jest z kolei jednym z kontuzjowany żużlowców w Polonii. Francuz poobijał się podczas sobotniego meczu Bundesligi i w niedzielę w Gdańsku nie był w stanie rywalizować. Fakty są jednak takie, że w sezonie 2023 Bellego i tak mocno zawodzi. W Polonii kontuzje leczą też Andreas Lyager i Daniel Jeleniewski, a to już właściwie połowa zespołu. Ściągnięto awaryjnie Mateusza Szczepaniaka, ale on na razie nie jest gotowy do skutecznej walki o punkty.