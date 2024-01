Kontuzje niszczą mu karierę. On chce tam jeszcze wrócić

To czas do zapomnienia. Sprzętowo wyglądałem dobrze, ale nie mogłem pokazać pełni swoich możliwości z powodu kontuzji. Najpierw w lidze duńskiej uszkodziłem rękę. Gdy wychodziłem na prostą i zaczęło to dobrze wyglądać, przyszedł kolejny uraz, tym razem ramienia, który odebrał mi część sprawności w ręce. Nie byłem po prostu w stu procentach zdrowy i przez to obniżyłem loty. Mam nadzieję, że od teraz będzie dopisywało mi więcej szczęścia. Oby w nadchodzących miesiącach obyło się bez niemiłych przygód

~ podsumował Michael Jepsen Jensen 2023 rok w rozmowie dostępnej na kanale YouTube ekipy z Poznania