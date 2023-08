Kontuzja kręgosłupa młodej gwiazdy? Niepokojące informacje

Wiktor Przyjemski był jednym z faworytów Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski, ale szybko plany medalowe musiał odłożyć na przyszłość. To efekt upadku w biegu 1., po którym nie był zdolny do dalszej jazdy.

Przyjemski ma problem z kręgosłupem

Z pewnością dobrą informacją jest brak złamań, jednak martwić może potencjalny uraz kręgosłupa. W przypadku żużlowców zawsze są to poważne urazy, które wymagają szczególnej ostrożności. Zresztą o problemach zawodników z tą częścią ciała było w ostatnich dniach głośno za sprawą Patricka Hansena, który w sobotę miał poważny upadek w Ostrowie, w wyniku którego doznał naruszenia rdzenia kręgowego. Wszystko wskazuje na to, że Duńczyk najgorsze ma jednak już za sobą.

Wracając natomiast do Przyjemskiego trzeba wspomnieć, że kluczowe będą najpewniej kolejne badania i opinie lekarzy. Młodzieżowiec jest kluczowym zawodnikiem Polonii Bydgoszcz, która walczy w play-offach 1. Ligi Żużlowej i ciągle wierzy w awans do PGE Ekstraligi. Bez swojego będzie to misja niewykonalna.