Kontuzja goni kontuzję. Kończą im się sensowne opcje

For Nature Solutions Apatorowi idzie w sezonie 2023 jak po grudzie. Nie każdy z podstawowych zawodników imponuje świetną formą. Ponadto w ostatnim czasie w zespole pojawiły się urazy. Rękę złamał Wiktor Lampart, którego stać na chwilowe przebłyski. Zastępujący go Emil Poertner także długo się nie najeździł i w spotkaniu Ekstraligi U24 brał udział w poważnym upadku. Duńczyka błyskawicznie przetransportowano do szpitala i kto wie czy jeszcze pojawi się w tym roku na motocyklu, ponieważ dość mocno uszkodził nogę.