Kontrowersyjny przepis nie wejdzie. Oni to załatwili

Na początku wyjaśnijmy, co to jest KSM. To nic innego jak Kalkulowana Średnia Meczowa. Każdy zawodnik ma swój KSM, który można policzyć na bazie jego średniej biegopunktowej, którą mnoży się przez cztery.

Po wejściu KSM Motor Lublin musiałby zmienić skład

W przypadku obowiązywania przepisu o KSM ma je nie tylko zawodnik, ale i zespół. Ustala się poziom KSM dla drużyny, na przykład 41, i działacze muszą tak kontraktować żużlowców, by sześciu z najwyższą średnią wpisanych do składu mieściło się w tychże 41 punktach.

KSM to furtka dla słabych żużlowców

Składanie zespołu przy KSM to czasami niezła łamigłówka. Czasami trzeba pracować zupełnie przypadkowych, słabych i niechcianych zawodników, bo ich średnia pasuje do KSM dla drużyny.

Widmo powrotu KSM cały czas wisi nad ligą. Działacze klubów widzą w nim nadzieję na ostudzenie finansowych zapędów zawodników. Liczą, że dzięki temu zaoszczędzą na gwiazdach, które w ostatnim oknie transferowym podpisywały kontrakty na poziomie 3 milionów złotych. Dla władz Ekstraligi KSM to z kolei narzędzie do rozbicia zabetonowanej giełdy transferowej, co w ostatnich latach było zmorą beniaminków. Teraz jednak zdarzyło się coś, co dało prezesowi Ekstraligi Wojciechowi Stępniewskiemu do myślenia.