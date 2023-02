Kontrowersyjny pomysł telewizji. Hit czy kit? [FELIETON]

Żużlowa liga może wskoczyć na jeszcze wyższy poziom

Wiem, że ta idea sama w sobie idealna nie jest. Wiem też, że ma swoich oponentów. Ale jeśli mamy wykonać kolejny krok w stronę promocji żużla, zwiększenia wartości tego produktu w oczach sponsorów, to jest to krok nieunikniony. Przede wszystkim z tego względu, że w obecnych realiach liga żużlowa rywalizuje na przestrzeni ledwie sześciu miesięcy. Kluby, które nie zakwalifikują się do play-offów mają na własnym torze ledwie siedem meczów. Trudno przy takim stanie rzeczy o przypływ większej kasy do klubowych budżetów od sponsorów, czy telewizji.