Kontrowersyjny mistrz kręci nosem. Planuje atak na Zmarzlika?

Żużlowcy przygotowujący się do startu sezonu mają trzy opcje. Pierwszą jest wyjazd z drużynami na zgrupowania, drugą poszukiwanie torów do treningów w różnych miejscach Europy, a trzecią motocross. Powoli do wyjazdu na tor szykuje się Doyle, który kilka dni temu wrócił ze zgrupowania ZOOLeszcz GKM-u w hiszpańskim Lloret de Mar. Od naszych informatorów słyszymy, że 38-latek kręci nosem na myśl o treningach, w których udział mają brać inni stali uczestnicy Grand Prix .

Doyle ma tajemnice! Nie chce trenować z zawodnikami z Grand Prix

Niedawno informowaliśmy, że Australijczyk chciał w najbliższą sobotę udać się do Lonigo, ale te plany najprawdopodobniej storpeduje pogoda. Zresztą Doyle'owi miało nie spodobać się to, że ten sam kierunek chciał obrać też Zmarzlik. Finalnie raczej żaden z nich nie uda się do Włoch, tylko będą musieli poszukać innych możliwości. Skąd taka niechęć do treningów z rywalami? Być może były mistrz chce przetestować kilka nowinek i wrócić na poważnie do walki o mistrzostwo świata.