Kontrowersyjny ekspert nie wytrzymał. "Dramat!"

Turniej o Złoty Kask otwierał drzwi najlepszym zawodnikom do międzynarodowych eliminacji do cyklu Grand Prix 2025 i SEC 2024. Przepustki wywalczyli: zwycięzca Dominik Kubera (GP i SEC), Kacper Woryna (GP i SEC), Przemysław Pawlicki (GP i SEC), Szymon Woźniak (GP), Mateusz Cierniak oraz Maciej Janowski (obaj SEC). Trener Rafał Dobrucki wybierze jeszcze do tych eliminacji po jednej dzikiej karcie.