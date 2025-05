Czterech Polaków wystąpiło w eliminacjach do Speedway Grand Prix 2, które odbyły się 24 maja w Pardubicach i Glasgow: Wiktor Przyjemski, Paweł Witek, Antoni Mencel i Jan Przanowski. 7 czerwca odbędzie się ostatnia runda eliminacyjna do SGP 2 w Debreczynie, w której weźmie udział Kevin Małkiewicz.

Żużel. Wiktor Przyjemski z awansem do finału, Sitek odpadł

Żużel. Duże kontrowersje w Glasgow. Mencel z awansem po losowaniu

Pierwszy wybór trenera Dobruckiego się obronił. Antoni Mencel awansował do cyklu SGP2 . Reprezentant Fogo Unii Leszno zajął czwarte miejsce, przy pierwszych czterech premiowanych awansem. Zawody przerwano po 12. wyścigach z powodu opadów deszczu, a wygrał je z kompletem punktów Mikkel Andersen. W cyklu SGP2 wystartuje za to Jan Przanowski, który stanął na podium zawodów w Glasgow.

O drugiej lokacie zadecydował rzut monetą. Padło na to, że drugą lokatę zajął Jake Mulford, trzeci był Jan Przanowski. Natomiast Zischke, Mencel, Thompson i Nagel czekali prawie godzinę na decyzję, który z nich awansuje do SGP2. Każdy z tych zawodników miał bowiem na koncie 6 punktów. Ostatecznie wylosowano Antoniego Mencela, który może cieszyć się z awansu do SGP2 i pędzić na samolot, by zdążyć na niedzielny mecz z Moonfin Malesą Ostrów Wlkp.