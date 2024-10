Żużel. Benjamin Cook niespodzianką sezonu. Decydowały detale

- Fantastycznie jest dostać tę nagrodę. Wszystko działo się bardzo szybko, szybki telefon, akurat byłem w Polsce, przyjechałem do Leszna i podpisaliśmy kontrakt. To było moje marzenie, by startować w Polsce. Ta nagroda także jest dla mnie zaskoczeniem - mówił Benjamin Cook.