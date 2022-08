Kontrakt Zmarzlika zagrożony? To ich głos zdecyduje

Kontrakt Zmarzllika na sezon 2023 jest bezpieczny

Pytanie, co będzie się działo w sezonie 2024. Już po zakończeniu rozgrywek 2023 zaplanowane są wybory. Jeśli nie zmieni się opcja polityczna, jeśli rządząca obecnie partia zostanie przy władzy, to Motor może spać spokojnie. Gorzej, kiedy dojdzie do zmiany na szczytach władzy.

Zmiana partii rządzącej może być problemem dla Motoru i Zmarzlika

Motor ma na szczęście dla siebie dużo czasu na to, by przygotować się na to, co może się wydarzyć. Inna sprawa, że jeśli prawdą jest, co się mówi, że Motor teraz ma około 6 milionów ze spółek skarbu państwa, to ciężko będzie zorganizować takie same środki, bazując na drobniejszych sponsorach.