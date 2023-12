Kontrakt z gwiazdą. Klub uspokaja. Dowód na filmie

Na filmie gwiazdor wita kolegów z Australii

Fricke pojawia się w tym filmiku na samym początku i wita kolegów z Australii. I to jest ten moment, na który wielu nie zwróciło uwagi, a który dla GKM-u oznaczał jedno: Fricke zostaje na pokładzie i jako dobry kapitan i lider przyjmuje nowych do drużyny.

Rozmowa Interii. Biją się o niego kluby. Kto go zgarnie, ten wygra ligę? WIDEO

Rozmowa Interii. Biją się o niego kluby. Kto go zgarnie, ten wygra ligę? WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Sezon 2024 będzie dla Fricke szczególny

Dla żużlowca sezon 2024 będzie szczególny. W lidze będzie chciał podtrzymać wysoką formę i pomóc GKM-owi w awansie do play-off, ale przede wszystkim mocno powalczy o powrót do Grand Prix. W tym roku stracił miejsce. Nie znalazł się w grupie, która zapewniła sobie utrzymanie. Nie dostał też dzikiej karty od organizatorów. Ma jednak wielką chęć, by wrócić i powalczyć o medale.