Kontrakt reprezentanta Polski zagrożony. Ten zapis go nie uratuje

Woźniak w Grand Prix. To spędza Stali sen z powiek

Oczywiście Stal będą cieszyły sukcesy Woźniaka w Grand Prix, ale każdy bardzo by chciał, żeby zawodnik umiał połączyć to z solidną jazdą w lidze . Niestety, ale wielu zawodników zdecydowanie lepszych od Woźniaka miało z tym problem. Nawet taki Martin Vaculik w pierwszym roku startów w GP mocno obniżył loty w lidze. Teraz Grand Prix nie przeszkadza Martinowi. Słowak błyszczy na całego zarówno w GP, jak i w lidze, ale w debiutanckim sezonie miał nie lada problemy.

Polak będzie pod lupą

Dlatego Woźniak będzie pod lupą. Jeśli w pierwszym roku startów w GP pokaże jednak, że potrafi to skutecznie łączyć z ligą, to nikt do jego umowy nie będzie zaglądał. Jeśli jednak spełni się czarny scenariusz , to kontrakt może nawet zostać rozwiązany.

Z naszych informacji wynika, że żaden z dwuletnich kontraktów podpisanych przez Stal (zawarli je Vaculik, Woźniak, Anders Thomsen i Oskar Fajfer) nie jest opatrzony klauzulą nie do zerwania. Każda z tych umów może być unieważniona. I jeśli któryś z zawodników zawiedzie, a Stal znajdzie ciekawsze rozwiązanie personalne, to tak się właśnie stanie. Każdy klub myśli o tym, żeby co roku dopuścić trochę świeżej krwi. Stal nie jest tu jakimś wyjątkiem. Jeśli popatrzymy na długości kontraktów, to pole manewru jest właściwe zerowe. Jeśli jednak uda się dogadać z kimś mocnym, to poświęcony zostanie ktoś z gwiazdorskim kontraktem.