Koniec zimnej wojny. Wiemy o czym rozmawiali

Inauguracja SEC w Rybniku była okazją do spotkania prezesa ROW-u Krzysztofa Mrozka z wychowankiem klubu Kacprem Woryną. Przez prawie dwa lata ich relacje były nieco napięte. Miało to związek z odejściem Woryny z ROW-u po spadku z PGE Ekstraligi w sezonie 2020.

O tym Mrozek rozmawiał z Woryną

Złe relacje to już jednak przeszłość. W minioną sobotę Mrozek podszedł do Woryny, żeby pogratulować mu dobrych występów w tym sezonie w barwach zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa. Przede wszystkim gratulował mu jednak decyzji o związaniu się z Rafałem Lewickim. Mrozek powiedział Worynie, że to był "strzał w dziesiątkę".

Lewicki ewidentnie odmienił Worynę. Ten jeździ mądrzej, unika też wpadek z regulacjami. Trudno się jednak dziwić. Lewicki przez lata był menadżerem Artioma Łaguty, który przy nim dojrzał i stał się czołowym zawodnikiem PGE Ekstraligi, mistrzem świata.

Lewicki ma na koncie wiele sukcesów związanych z prowadzeniem zawodników. Kiedy w 2014 roku Krzysztof Kasprzak sięgnął po tytuł wicemistrza świata, to w teamie miał właśnie Lewickiego.

Czy jest szansa na powrót Woryny do ROW-u?

Wracając do spotkania i rozmowy Woryny z Mrozkiem, to nie ma co liczyć na szybki powrót zawodnika do ROW-u. Woryna odszedł z Rybnika, żeby jeździć w PGE Ekstralidze, a ROW ten i przyszły sezon (o ile wszystko dobrze się ułoży na finiszu rozgrywek 2022) spędzi w eWinner 1. Lidze. Jeśli jednak ROW wróci do elity, to będzie też szansa na angaż Woryny.