Koniec z ulgami dla kobiet. Czy warto iść tą drogą?

Postanowiliśmy zapytać Jacka Gumowskiego o to, jak z punktu widzenia marketingu wyglądałoby, gdyby wszędzie kobiety musiały kupować bilety normalne. - Moim zdaniem to może być strzał w stopę. Żużel to sport męski, a na trybunach jest więcej panów niż pań. To taki nasz ukłon w ich stronę, rodzaj dżentelmeńskiego zaproszenia na mecz. Często jest tak, że to pan chce iść na żużel, a panią po prostu bierze ze sobą. Oczywiście nie mówię, że tak jest w każdym przypadku. Ale często. W związku z tym ta ulga to coś jak zachęta do tego, by więcej pań przychodziło na stadion. Moim zdaniem dobre rozwiązanie - tłumaczy.