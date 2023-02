Koniec z hegemonią Rosji. Szczęście 53-letniego hippisa [FELIETON]

W Sanoku skończyła się rosyjska hegemonia

Mam za sobą pierwszą imprezę żużlową w sezonie 2023, która odbyła się pod moim Patronatem Honorowym. Były to European Individual Ice Speedway Championship. Te IME w lodowej odmianie żużla odbywały się czwarty rok z rzędu w Polsce - i za każdym razem miałem zaszczyt im patronować.

W latach 2020-21 miały one miejsce w Tomaszowie Mazowieckim, a w 2022 pierwszy turniej w Sanoku, a drugi w Tomaszowie Mazowieckim. W tym sezonie w ostatni weekend lutego Sanok już samodzielnie był gospodarzem tych zawodów. To podkarpackie miasto znane przede wszystkim z hokeistów na lodzie, którzy w zeszłej dekadzie byli nawet mistrzami Polski, jest naturalną stolicą "lodowego żużla" w naszym kraju.

Tu odbyły się pierwsze w Polsce mistrzostwa Starego Kontynentu w 2008 roku (jednocześnie pierwsze, których nie wygrał Rosjanin). To tutaj odbywały się Drużynowe Mistrzostwa Świata oraz szereg turniejów towarzyskich. Żużlowo-lodowy weekend w Sanoku czyli ME wygrał przypominający wyglądem hippisa 53-letni (sic!) Frank Zorn. Sanok jest dla niego wyjątkowo szczęśliwy, bo właśnie tutaj zdobył swój pierwszy i ostatni tytuł mistrza Europy przed... 15 laty! Na podium też stanęli Włoch Luca Bauer i Szwed Jimmy Olsen.

Kolejny turniej pod moim Patronatem Honorowym odbędzie się też na Podkarpaciu! Chodzi o Mistrzostwa Polski Par Klubowych. MPPK będą miały miejsce w Rzeszowie w ostatni dzień marca. Odbędą się one pod moim Patronatem Honorowym już po raz ... siódmy ! Dwa dni później, na drugim krańcu Polski, bo w Poznaniu odbędą się trzecie zawody, którym patronuję w sezonie 2023. To Puchar Fundacji PZM i jednocześnie inauguracja sezonu żużlowego w stolicy Wielkopolski. Na stadionie na Golęcinie wystąpi miejscowy klub, który w tym roku awansował do 1. Ligi , a jego przeciwnikiem będzie "zespół gwiazd", złożony z żużlowców z tego poziomu rozgrywek.