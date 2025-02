Koniec wielkiej potęgi Motoru Lublin? Twórca zabrał głos

Gdy Motor wchodził do elity, to wszyscy ludzie życzyli mu jak najlepiej. Postrzeganie tego ośrodka zmieniły jednak pieniądze, które lublinianie otrzymują od Spółek Skarbu Państwa. Niektórzy byli prezesi apelowali nawet o to, by publiczne pieniądze przestały wpływać do budżetu Motoru. Wrogo nastawieni zaczęli być również kibice innych klubów. Czy sytuacja finansowa mistrzów Polski nadal jest tak kolorowa, jak jeszcze dwanaście miesięcy temu?



Reklama