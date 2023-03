Koniec teorii spiskowych. Nie będzie żadnych kombinacji

Coraz bardziej pozytywne informacje docierają do nas z Krosna. Beniaminek PGE Ekstraligi szykuje się na start zbliżającego się sezonu. Do tej pory było spore zagrożenie, że prace modernizacyjne na stadionie wydłużą się, a drużyna nie zdąży należycie przygotować się do rozgrywek. Wygląda jednak na to, że czarny scenariusz nie ziści się, a już niedługo zawodnicy będą trenować na domowym torze.