Stres paraliżuje Lewandowskiego

Głębszy kłopot występuje u Lewandowskiego. Kiedy w swoim debiucie pokonał Piotra Protasiewicza, okrzyknięto go nadzieją toruńskiego żużla , choć przecież nie jest nawet ich wychowankiem. To już piąty jego sezon, a 20-latek nadal stoi w miejscu. Niektórzy twierdzą nawet, że jest coraz gorzej.

Wcześniej tłumaczono to sprzętem czy też podejściem do uprawiania żużla. Problem tkwi jednak w psychice. Lewandowski potrafi na treningach i w imprezach młodzieżowych brylować, a kiedy przychodzi do rywalizacji ligowej, stres go paraliżuje.