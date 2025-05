Koniec taryfy ulgowej dla mistrza świata. Pójdzie w odstawkę?

Żużel. Nicki Pedersen straci miejsce w składzie i opuści ROW Rybnik?

Dwa słabe mecze z rzędu to za mało, by odstawić od składu Nickiego Pedersena. Decyzja nie wydaje się zła, bo faktycznie mizernie zaprezentował się też Chris Holder, który nie pojedzie w najbliższym meczu z Włókniarzem Częstochowa. Czy mecz w Częstochowie jest meczem ostatniej szansy dla Pedersena?

- Tak, wydaje mi się, że to mecz ostatniej szansy dla Pedersena. On się przyda Rybnikowi tylko na bieżący sezon. Po sezonie będzie szukał następnego klubu, który da się nabrać na jego słowa, zapewnienia i gwarancje. Uważam, że Rybnik czy trener Żyto nie zrobiłby błędu, gdyby dał szansę innemu, młodszemu zawodnikowi już teraz. To zaprocentuje w przyszłości. Pedersen jest dość drogi jak na to, co prezentuje, a prezentuje mało, nie robi żadnego wyniku. Jemu chodzi o przedłużenie przygody z żużlem żeby do wieku emerytalnego dociągnąć. Niewiele mu brakuje - komentuje kąśliwie Jan Krzystyniak.