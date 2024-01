Koniec rzucania milionami. Teraz to kluby będa rządzić

Jeśli zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami, wejdzie w życie przepis o obowiązkowym wychowanku w składach klubów, może on doprowadzić do jednej bardzo znaczącej zmiany. I będzie to zmiana na zdecydowaną korzyść klubów. Teraz to one będą dyktować warunki. Junior nie odejdzie, bo często nie będzie miał dokąd. Skończy się podbijanie stawek i płacenie grubych milionów zawodnikowi czasem będącemu jeszcze uczniem szkoły podstawowej.