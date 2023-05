Koniec pięknej serii. W końcu ktoś go pokonał

Organizatorzy Złotego Kasku w Opolu w tym roku zdecydowanie nie mają szczęścia do pogody. Pierwsze podejście zostało bowiem odwołane ze względu na fatalną aurę. Niestety dziś także deszcz stanął im na przeszkodzie i pojawił się w mieście o poranku. Post na Faceboku Żużlowej Reprezentacji Polski też nie brzmiał najlepiej. - Czy zawody się odbędą? - pytał się autor we wpisie i dorzucił zdjęcie zalanego toru OK Bedmet Kolejarza. Ku naszej radości szare niebo nie wystraszyło kibiców, którzy drugi sezon z rzędu w liczbie kilku tysięcy zawitali na urokliwy obiekt drugoligowca. Nie dziwimy się im wcale, bo naprawdę mieli kogo oglądać.

Poza miejscowymi fanami, na medal spisał się też toromistrz. Zawody ruszyły co prawda z ponad półgodzinnym opóźnieniem, ale doszły w całości do skutku i to było w tym wszystkim najważniejsze. Ba, wymagająca nawierzchnia pozwoliła na obejrzenie paru naprawdę fantastycznych wyścigów. Co prawda czasami bywało niebezpiecznie jak chociażby w gonitwie siódmej, gdzie z torem zapoznał się Szymon Woźniak, jednak z reguły podziwialiśmy kapitalne ściganie. - Nie róbcie tutaj równań. Nigdy - apelował zresztą komentujący zmagania w Canal+ Sport 5 Tomasz Dryła.

Maciej Janowski lepszy od Bartosza Zmarzlika

O odpowiednie emocje odpowiednio zabrali ponadto dwie nasze największe gwiazdy z Grand Prix, a mianowicie Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski. Przy Wschodniej szalał zwłaszcza kapitan Betard Sparty, który ograł obecnego mistrza świata w bezpośrednim pojedynku zapewniając sobie tym samym minimalną przewagę w końcówce zmagań. 31-latek nie wypuścił już jej z rąk do ostatniego wyścigu i triumfował z dorobkiem czternastu punktów. Zapewne obejrzelibyśmy pomiędzy wspomnianą dwójką bieg dodatkowy, gdyby nie porażka wychowanka Stali Gorzów w pierwszej serii startów z Piotrem Pawlickim.

Co warto zaznaczyć na sam koniec, czołowa czwórka zagwarantowała sobie udział w międzynarodowych eliminacjach do przyszłorocznych indywidualnych mistrzostw świata. To świetna informacja zwłaszcza dla Dominika Kubery, który bliski awansu był już rok temu.

Wyniki finału Złotego Kasku w Opolu:

1. Maciej Janowski (3,3,3,3,2) 14

2. Bartosz Zmarzlik (2,3,3,2,3) 13

3. Piotr Pawlicki (3,2,1,3,3) 12

4. Dominik Kubera (2,2,2,2,3) 11

5. Bartosz Smektała (3,3,0,1,2) 9

6. Przemysław Pawlicki (1,3,2,1,2) 9

7. Szymon Woźniak (1,1,3,0,3) 8

8. Janusz Kołodziej (3,1,1,1,1) 7

9. Kacper Woryna (2,2,0,2,1) 7

10. Jarosław Hampel (0,0,2,3,1) 6

11. Mateusz Cierniak (2,W,1,3,0) 6

12. Wiktor Przyjemski (0,2,2,2,0) 6

13. Patryk Dudek (0,1,3,0,1) 5

14. Paweł Przedpełski (1,1,0,1,2) 5

15. Krzysztof Kasprzak (1,0,0,0,0) 1

16. Jakub Miśkowiak (0,0,1,0,0) 1

17. Bartłomiej Kowalski - ns.

