Koniec marzeń! Tylko cud uratuje play-off

To koniec marzeń! Zooleszcz GKM Grudziądz po porażce na własnym obiekcie z Ebut.pl Stalą Gorzów znajdzie się poza fazą play-off. Oczywiście w teorii nadal wejście do czołowej szóstki jest możliwe, ale tylko cud może uratować grudziądzan. Stal Gorzów nie dała szans podopiecznym Janusza Ślączki i po raz kolejny zaskoczyła. Gorzowianie dzięki wyjazdowemu zwycięstwu prawdopodobnie zakończą rundę zasadniczą na trzecim miejscu, co skutkuje tym, że w ćwierćfinale najważniejszej części sezonu rewanżowe spotkanie pojadą na własnym obiekcie. Grudziądzanom zamiast treningów przed ostatnim meczem rundy zasadniczej pozostaje chyba tylko modlitwa o cud, a przecież wybierają się do Częstochowy, pod Jasną Górę...