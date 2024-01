Koniec epoki weteranów. Zostali już tylko oni

To koniec wetereanów. Co z Hampelem i Kołodziejem?

Bieg czasu zmienił jednak tę rzeczywistość. W sezonie 2024 w PGE Ekstralidze obejrzymy tylko dwóch zawodników z czwórką z przodu. To Jarosław Hampel z rocznika 82 i Janusz Kołodziej z rocznika 84 (urodziny świętować będzie w maju). Inni już nie są w stanie rywalizować na tym poziomie. Po słabym sezonie do 2. Speedway Ekstraligi przenieśli się Nicki Pedersen i Krzysztof Kasprzak.

Swoją drogą w kolejce do 40-stki są już kolejne duże nazwiska. Mowa o Fredriku Lindgrenie i Jasonie Doyle'u. Dziś nikt nie wyobraża sobie PGE Ekstraligi bez nich. Obaj jednak będą musieli udowodnić, że ciągle są na topie, bo obecnie działacze mając do wyboru na giełdzie transferowej dwóch zawodników o zbliżonym potencjale najczęściej wybierają tego młodszego. W tym kontekście mówi się zresztą o Szwedzie, bo jego przyszłość w Platinum Motorze Lublin ma nie być pewna. Jeśli wicemistrz świata zanotuje słabszy rok, to być może w klubie nie będą mieli skrupułów, aby wymienić go na kogoś bardziej perspektywicznego.