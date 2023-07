Koniec emocji na dnie tabeli? Muszą liczyć na cud

Tak może wyglądać dół tabeli PGE Ekstraligi

Teraz w najlepszej sytuacji jest Fogo Unia Leszno. Jeśli drużyna Piotra Barona wygra wyjazd w Krośnie, to najpewniej zapewni sobie miejsce w play-offach. Mogą zrobić to jeszcze dzięki wygranej u siebie z Betard Spartą Wrocław, ale to może być trudne zadanie. Swoją drogą w konfrontacji z liderem tabeli jest o co walczyć, bo jeśli Unia wygrałaby dwa ostatnie mecze, to prawdopodobnie wyprzedziłaby w tabeli For Nature Solutions Apatora Toruń i uniknęłaby w ćwierćfinale gwiazdorskiej Sparty.