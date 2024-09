Koniec dominacji wielkiego Motoru Lublin? Te obrazki nie pozostawiają złudzeń

Sparta nic nie musiała, ale wierzyła w cud

Biorąc pod uwagę cały sezon i kontuzje, z jakimi mierzył się zespół Dariusza Śledzia śmiało można powiedzieć, że wrocławianie nic nie musieli, bo dla nich sam awans do wielkiego finału był wielkim sukcesem. Jednak Sparta po cichu liczyła, że wbrew przeciwnościom losu uda się pokonać faworyzowany Motor. Taki też był plan na pierwszy mecz. Najważniejszy cel to zwycięstwo, które dałoby nadzieje w kontekście rewanżu. Nie trzeba nikogo oszukiwać, że porażka praktycznie zamknęłaby emocje w tym dwumeczu.

Na niekorzyść gospodarzy ziścił się ten gorszy scenariusz. Już sam początek meczu nie wróżył nic dobrego. Okazało się, że Motor przyjechał do Wrocławia niezwykle dobrze przygotowany. Dość powiedzieć, że w pewnym momencie spotkania najmniej pewnym zawodnikiem w drużynie gości był... Bartosz Zmarzlik. Mistrz świata miał problem ze znalezieniem prędkości w swoich motocyklach. Ostatecznie ta sztuka mu się udała i to tylko pogrążyło nadzieje Sparty.

Zasadniczo to po tym spotkaniu nie można mieć złudzeń komu należy się złoty medal. Jeśli ktoś myślał, że po latach sukcesów gwiazdy Motoru mogą być wypalone i uśpione, to był w dużym błędzie. Mimo tego, że wrocławianie jechali w tym meczu osłabieni brakiem Taia Woffindena oraz z borykającymi się z urazami Maciejem Janowskim i Jakubem Krawczykiem, to nikt z obozu lubelskiego ani myślał lekceważyć sprawę.