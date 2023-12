Konflikt polskich gwiazd? Wcześniej spędzały razem sylwestra

W sezonie 2022 doszło jednak do sytuacji, która Dudka i Pawlickiego poróżniła. Podczas meczu Unii z Apatorem, Pawlicki ostro wjechał w swojego rywala, a sędzia Krzysztof Meyze wykluczył... Dudka. Była z tego wielka afera. Oczywiście wylała się wielką fala krytyki na arbitra, który mocno to przeszedł psychicznie . Został także na jakiś czas odsunięty od sędziowania meczów PGE Ekstraligi. Szybko jednak wrócił, bo jest jednym z najlepszych w Polsce.

Koniec przyjaźni? Pawlicki obwinia media

Piotr Pawlicki w rozmowie z radiem Index powiedział, że po wyżej opisywanej sytuacji jego kontakty z dawnym kumplem mocno się ochłodziły. Panowie wciąż się lubią, ale to już nie jest to, co kiedyś. Nie ma już wspólnych sylwestrów czy przyjacielskich rozmów. A wszystko to rzekomo na skutek tamtej sytuacji, która jak widać przyniosła dużo większe konsekwencje. Przełożyła się na relacje poza torem.