Kończył karierę, a dalej jeździ. Tam będzie gwiazdą?

Miał przejąć pałeczkę po... Rickardssonie

W Lindbaecku widziano spory talent. Na samym początku kariery wspierał go sam Tony Rickardsson. Legenda pochodziła bowiem z Avesty, gdzie pierwsze kroki stawiał Antonio. Kibice i eksperci liczyli, że niedługo przejmie pałeczkę po samym mistrzu. To w nim widzieli następnego szwedzkiego mistrza świata. Problemem jednak był jego charakter, który do łatwych nie należał. 10 lat temu podano do informacji publicznej, że cierpi na jedną z odmian choroby ADHD. Ponadto kilka razy złapano go za jazdę pod wpływem alkoholu.