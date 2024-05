Kończy się cierpliwość trenera. Ogłoszą transfer?

Energa Wybrzeże Gdańsk. Eryk Jóźwiak: To ja będę z tego rozliczany

Jóźwiak nie wyklucza sprowadzenia juniora z zewnątrz. - To nie jest tak, że od początku zamknęliśmy się na ten ruch. Daliśmy jednak przed sezonem sygnał, że chcemy stawiać chłopaków, których mamy w kadrze. Niestety nie jesteśmy w tak komfortowej sytuacji, jak w lidze brytyjskiej, gdzie jest dużo spotkań. My mamy w rundzie zasadniczej tylko czternaście. Po Polonii będzie można wyciągnąć coraz więcej wniosków - tłumaczy nasz rozmówca.



Z bydgoskim duetem Olivier Buszkiewicz - Franciszek Karczewski o przełamanie może być ciężko. - Trochę wymusza to sytuacja. Gdyby seniorzy nie mieli drobnych wpadek, to pewnie i tak rozmawialibyśmy o juniorach, ale nie byłby to taki języczek u wagi. Byłoby łatwiej mówić "spokojnie, objeżdżamy ich, mamy taką strategię". Jest tylko 14 meczów i na koniec to ja będę rozliczany z wyników. Po najbliższym spotkaniu będę musiał przeanalizować, czy dalej jesteśmy w stanie przeczekać, czy trzeba już teraz podziałać coś w tym temacie - dodaje.



Kibiców z pewnością interesuje, kto mógłby zasilić drużynę Wybrzeża. Klub będzie szukać wzmocnień tam, gdzie jest nadwyżka juniorów. Przeglądając kadry zespołów ekstraligowych, całkiem sensownym rozwiązaniem byłby kierunek grudziądzki lub leszczyński. - Dużego pola do manewru nie ma. Musimy poczekać i przeprowadzić ruch z rozsądkiem, a nie z gorącą głową - podsumowuje Jóźwiak.