Kończy pracę bez złota na koncie, ale jest zadowolony

Hans Nielsen bez złota, ale wciąż szczęśliwy

Hans Nielsen ze swojej pracy i tak jest jednak zadowolony. - Jestem całkiem szczęśliwy z tego, co udało się osiągnąć. Oczywiście bardzo fajnie byłoby zdobyć jakieś mistrzostwo, czy to drużynowe, czy indywidualne, ale to się nie stało. Czuję, że przeszliśmy długą drogę, pracując bardzo blisko i patrząc na młodzież w ostatnich dniach, pokazali, że jest sporo nadziei na przyszłość. To samo dotyczy juniorów w SGP2. Uważam, że jesteśmy na dobrej drodze - powiedział Nielsen w rozmowie z Interią.

Duńczyk wytłumaczył też powody swojej decyzji. - To nie była nagła decyzja. Przekazałem duńskiej federacji zimą, że to będzie mój ostatni rok w tej roli. To szósty sezon, a gdy obejmowałem kadrę, powiedziałem, że będę to robił przez pięć, czy sześć lat, więc od początku taki był plan. Podobało mi się, ale to wymagająca praca na pełen etat, mnóstwo pracy biurowej, ale uważam, że podjąłem dobrą decyzję, gdy przyjmowałem tę ofertę pracy. Teraz czas na kogoś innego, na danie mu szansy - mówił Nielsen po rundzie Grand Prix we Wrocławiu.