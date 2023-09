Kończą na potęgę. Co się dzieje z ich młodzieżą?

Mateusz Panicz w wieku 19 lat zdecydował się zawiesić swoją żużlową karierę. Czy wróci? Tego nie wie nikt. Fakty są jednak takie, że to już kolejny zawodnik tej drużyny, który w ostatnim czasie młodo zakończył swoje starty. Wcześniej na podobny krok zdecydował się Przemysław Liszka, choć on zrobił to po ukończeniu wieku juniora, gdy znacznie trudniej było o miejsce w składzie.