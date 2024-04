Koncert Zmarzlika! Motor Lublin przeszedł do historii, Falubaz ma problem

To był koncert Bartosza Zmarzlika i to dzięki naszemu najlepszemu żużlowcowi Motor Lublin przeszedł do historii. Zmarzlik był niepokonany we wszystkich sześciu startach. Lublinianie są czwartym zespołem w historii, który potrafił wygrać MPPK trzy razy z rzędu. Na początku turnieju wydawało się, że to wrocławianie będą najlepsi, ale druga część zawodów na poznańskim Golęcinie zweryfikowała plany podopiecznych Dariusza Śledzia, którzy zakończyli zmagania na trzecim miejscu. Srebrny medal przypadł Apatorowi Toruń. Powody do zmartwień mają kibice Falubazu.