Węgierskie Nagyhalasz zamieniło się dziś w światową stolicę żużla. Do tego pięknie położonego miasteczka zawitało kilku solidnych zawodników, którym marzą się występy w przyszłorocznym cyklu Speedway Grand Prix. Na liście startowej turnieju pojawił się jeden reprezentant Polski - Dominik Kubera. Zawodnik Motoru Lublin nie zamierzał cackać się z rywalami i pewnym stylu, z trzynastoma punktami, zapewnił sobie awans do finału eliminacji. Co prawda o jego zwycięstwie w zmaganiach zadecydował dopiero bieg dodatkowy, ale to efekt drobnej wpadki w gonitwie dwunastej, kiedy dość niespodziewanie pokonali go Nick Skorja oraz Oliver Berntzon. To właśnie z tym drugim panem 23-latkowi przyszło się zmierzyć w ekstra wyścigu o największe trofeum.

Poza Polakiem i Szwedem bilety do GP Challenge w Glasgow zabukowali sobie David Bellego oraz Vaclav Milik. Z gry o indywidualne mistrzostwa świata wypadli za to na przykład jeżdżący w ekstraligowej Moje Bermudy Stali Gorzów Patrick Hansen czy Brady Kurtz, którego pogrążyło zero w ostatniej serii startów.

Wyniki (za speedwaynews.pl):

1. Dominik Kubera (3,3,1,3,3) 13+3

2. Oliver Berntzon (2,3,2,3,3) 13+2

3. David Bellego (2,2,3,3,2) 12+3

4. Václav Milík (3,2,3,2,2) 12+2

———————————-

5. Brady Kurtz (3,3,2,3,0) 11

6. Patrick Hansen (2,2,1,2,3) 10

7. Nick Škorja (3,1,3,1,1) 9

8. Chris Harris (0,3,1,2,2) 8

9. Marko Lewiszyn (1,2,2,W,3) 8

10. Jewgienij Kostygow (1,1,3,0,2) 7

11. Michele Paco Castagna (2,1,2,1,1) 7

12. Lukas Fienhage (1,0,0,2,1) 4

13. Fernando García (0,W,1,1,1) 3

14. Cristian Zubillaga (1,0,0,1,0) 2

15. Dennis Fazekas (T,1,0,0,0) 1

16. Márk Bárány (0,0,0,0,0) 0

17. Richárd Füzesi (0) 0

Martin Vaculik najlepszy w swojej ojczyźnie

Co się odwlecze to nie uciecze. Tak chyba najlepiej można podsumować drugie dzisiejsze eliminacje, które odbyły się w Żarnowicy. Martin Vaculik w końcu zwyciężył przed swoją własną publicznością w zawodach o stawkę i po wczorajszym świetnym występie w Ostrowie dziś przybliżył się do przedłużenia pobytu w gronie piętnastu najlepszych żużlowców świata. Poza nim niebawem do Szkocji udadzą się Daniel Bewley, Robert Lambert oraz Rasmus Jensen.

Wyniki (za speedwaynews.pl):

1. Martin Vaculík (3,3,3,3,2) 14

2. Daniel Bewley (2,2,3,3,3) 13 + 1. miejsce w biegu dodatkowym

3. Robert Lambert (3,1,3,3,3,2) 13+ 2. miejsce w biegu dodatkowym

4. Rasmus Jensen (3,2,3,1,3) 12

———————————-

5. Peter Ljung (1,3,2,2,3) 11

6. Luke Becker (2,3,2,2,1) 10

7. Dimitri Bergé (1,2,2,2,2) 9

8. Jan Kvěch (1,3,2,D,1) 7

9. Jacob Thorssell (2,1,1,1,2) 7

10. Eduard Krčmář (3,0,1,1,1) 6

11. Matic Ivačič (0,1,1,3,0) 5

12. Daniił Kołodinski (1,2,0,0,2) 5

13. Tero Aarnio (2,D,0,0,1) 3

14. Max Ruml (0,0,0,2,0) 2

15. Daniele Tessari (0,1,0,1,0) 2

16. Erik Bachhuber (0,0,1,0,0) 1

17. Jakub Valkovič ns

18. Patrik Búri ns

Przypomnijmy, iż w finale eliminacji do Speedway Grand Prix na Dominika Kuberę czeka już między innymi Szymon Woźniak. Jeden z liderów Moje Bermudy Stali Gorzów awans wywalczył sobie kilka dni temu w Debreczynie.