Kompromitacja Stali Gorzów, kibice są wściekli. Sparta nie dała im żadnych szans

Ten mecz mógł mieć tylko jeden rezultat i faktycznie to, co zakładano, to się wydarzyło. Betard Sparta Wrocław nie dała najmniejszych szans Gezet Stali Gorzów na zwycięstwo w domowej potyczce z gorzowianami. Wiele wskazuje na to, że Stal z dziurą w składzie na pozycji U-24 nie będzie w stanie postawić się najlepszym zespołom PGE Ekstraligi.