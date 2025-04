Kompromitacja polskiego klubu. Lider nagle wypalił, przyznał się do błędu

Porażka na własnym torze wstrząśnie całą Częstochową. Tych punktów może zabraknąć pod koniec rundy zasadniczej, kiedy drużyny będą dzielone na fazę play-off i play-down. - Szczerze, to nie wiem, co powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało jak wymówka. Ciężko jest na gorąco to ocenić. Na początku sezonu musimy złapać jakąś bazę na swoim owalu, a pogoda w ostatnich tygodniach była zmienna i w różnorakich warunkach się przygotowywaliśmy. Człowiek myślał, że jest przygotowany na wszystko, ale tor pokazał, że jednak nie jesteśmy przygotowani na wszystko - powiedział Kacper Woryna w rozmowie z Eleven Sports po porażce z grudziądzanami.



