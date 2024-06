Kompromitacja głównego faworyta. Polak ma prawo pluć sobie w brodę

Odkąd One Sport przejęło cykl Tauron SEC, to żaden z Polaków nie został mistrzem Europy. W tym roku nadzieje w przełamaniu dramatycznej serii pokładano ponownie w Januszu Kołodzieju. Ten jednak musiał odpuścić inaugurację z powodu poważnej kontuzji.

Dramat 40-letniej gwiazdy, stracił szansę na mistrzostwo?

Niektórzy mieli deja vu, bo Polak w poprzednich dwóch latach był bardzo blisko złotego medalu, ale na przeszkodzie stawały mu wszelakie urazy. W tym roku dwukrotnie kończył zawody w karetce. - Janusz po środowym treningu postanowił, że w ten weekend nie wystartuje w żadnych zawodach. Choć otrzymał zielone światło od lekarzy do powrotu na tor, to nie czuje się jeszcze na tyle komfortowo, aby podjąć rywalizację - tłumaczył nam niedawno menadżer zawodnika Krzysztof Cegielski.

Kołodzieja na Węgrzech zastąpił jego wychowanek Bartłomiej Kowalski, ale to w Macieju Janowskim i Patryku Dudku upatrywano polskich faworytów do zwycięstwa. To oni pod nieobecność 40-latka mieli walczyć o złoto. Tak też się stało, bo obaj zameldowali się w wielkim finale i wysłali jasny sygnał. Chcą zdobyć mistrzostwo i wrócić w ten sposób do mistrzostw świata.