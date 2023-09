Kompletne szaleństwo. Nie ma już biletów na finał

We Wrocławiu moda na żużel nie przemija. Inne kluby przeżywają wzloty i upadki, a Betard Sparta ma wiernych kibiców, którzy są z nią na dobre i na złe. Chodzili rok temu, choć drużyna nie walczyła o medale. Teraz wykupili bilety na finał tydzień przed wydarzeniem.

Bilety zniknęły już w sobotę

Właściwie wejściówek na finał nie ma już od soboty. Wtedy zamknięto sprzedaż drugiego stopnia (pierwszego była dla karnetowiczów) dla kibiców, którzy byli, choć na jednym meczu fazy play-off. Teraz fani mogą już tylko liczyć na okazję. W klubie polecają, by śledzić system sprzedaży internetowej, bo zdarza się, że ktoś nie zapłaci za zamówiny bilety i ten trafia ponownie do puli. I to jedyna szansa dla tych, co chcieliby zobaczyć finałowy mecz Sparty z Motorem na żywo.

Zainteresowanie finałem we Wrocławiu jest w tym roku takie, że klub zapełniłby obiekt liczący 28, czy nawet 30 tysięcy miejsc. Rok temu, po wykluczeniu Rosjanina Artioma Łaguty, Sparta nie miała szans na finał. W tym sezonie wzmocniona Piotrem Pawlickim i odwieszonym Łagutą znów bije się o złoto. Dotarła do finału, choć po drodze straciła z powodu kontuzji Macieja Janowskiego i Taia Woffindena. Półfinał przebrnęła po heroicznej walce. Ludzie uwielbiają takie historie.

Tylko Sparta pokonała granicę 100 tysięcy

9 meczów Sparty w tym sezonie obejrzało łącznie 121 tysięcy 796 widzów. Żaden inny klub nie przekroczył 100 tysięcy. Szansę na to ma jeszcze wyłącznie Tauron Włókniarz Częstochowa, gdzie pojemność jest o kilka tysięcy większa niż na Sparcie, ale ludzie nie chodzą tam tak chętnie na mecze, jak we Wrocławiu.

Tegoroczny rekord Sparty, to 13 675 widzów. Średnia na mecz, to 13 533. Zajętość stadionu wynosi 98,96 procent. W tabeli rekordów dnia meczu lepsze od Sparty są Fogo Unia Leszno (15000) i Włókniarz (14500), ale średnia jest lepsza na Sparcie. Co do zajętości, to tylko Platinum Motor i Cellfast Wilki mają większą (100 i 98,99 procent), ale stadiony w Lublinie i Krośnie są małe i mieszczą odpowiednio 9,3 i 7 tysiąca widzów.

Sparta i Olimpijski fenomenem ostatnich lat

Sparta od remontu Olimpijskiego w 2017 roku jest swego rodzaju fenomenem. Pomijając sezony 2019 i 2020, gdzie były restrykcje związane z koronawirusem, Sparta przyciąga rocznie ponad 100 tysięcy widzów, bije też rekordy związane z zajętością.

Co przyciąga kibiców? Po pierwsze atrakcyjne widowiska. Jak chodzi o statystyki mijanek, to od kilku lat utrzymują się one na wysokim poziomie. Na Olimpijskim się dzieje, a kibice to lubią. Poza tym Sparta co rok ma dobry, czy wręcz bardzo dobry zespół, co też jest nie bez znaczenia. Swoje robią też akcje promocyjne i strefy kibica. We Wrocławiu wiedzą, jak utrzymać widza na stadionie.

Frekwencja Sparty od 2017 - na pierwszym miejscu rekord dnia, na drugim łączna liczba widzów

2017 - 13100 - 105117

2018 - 12855 - 102592

2019 - 13711 - 115499

2022 - 12823 - 97575

2023 - 13675 - 121796

