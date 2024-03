Komornicy zgłosili się do klubu. Transfer zdolnego 18-latka wisi na włosku

Franciszek Majewski podpisał 2-letni kontrakt z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Klub dogadał się z utalentowanym zawodnikiem bardzo szybko. Pojawił się jednak problem w rozliczeniu z Kolejarzem Rawicz, poprzednim pracodawcą 18-latka. Kolejarz podał konto do przelewu na 200 tysięcy, ale Polonia się wstrzymuje, bo jak tylko osiągnęła porozumienie z Majewskim, to do klubu zgłosili się komornicy.